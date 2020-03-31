В Великобритании мужчина убил супругу на пятый день карантина





Сообщается, что 27 марта правоохранителям поступило сообщение о том, что в городе совершено преступление. Как оказалось, 67-летняя местная жительница, которую горожане хорошо знали по работе в столовой одной из школ Кумбрана, была найдена в бессознательном состоянии возле своего дома. Прибывшие на место медики выявили у пострадавшей тяжелую травму головы и приняли решение экстренно доставить ее в ближайшую клинику. Однако уже в больничной палате англичанка умерла. В нанесении смертельной травмы стражи порядка подозревают супруга погибшей.По некоторым данным, семья прожила вместе 45 лет, воспитав единственную дочь. По словам соседей, супруги всегда оставались дружными и преданными друг другу, поэтому никто не мог даже предположить, что между ними может произойти нечто подобное. Примечателен и тот факт, что это убийство случилось уже на пятый день после того, как власти страны ввели карантин из-за COVID-19.