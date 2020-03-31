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"Это на самом деле весело": Дочь Милы Йовович Эвер прочитала сказку на русском языке

Милла Йовович поделилась с поклонниками в Instagram забавным видео, на котором можно увидеть, как её 12-летняя дочь Эвер Габо Андерсон читает сказку на русском языке. Актриса утверждает, что произведение девочка написала сама

Актриса Мила Йовович воспитывает троих детей Эвер, Дэшиал и Ошин. Эвер, которой 12 лет, на данный момент находится вместе со всей семьёй на карантине. Однако она решила не терять время, а приобрести новые навыки. В частности, девочка ежедневно посвящала 30 минут на изучение русского языка и его грамматики.

Результатами её работы стала сочинённая сказка, которую она назвала «Крыса Поля и жаба Лариса». Соответствующим видео Мила Йовович поделилась с поклонниками и отметила, что произведение написано по-русски кириллицей. Голливудская знаменитость восхитилась настойчивостью дочери и посчитала, что видео вышло забавным.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:08

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