"Это на самом деле весело": Дочь Милы Йовович Эвер прочитала сказку на русском языке

Актриса Мила Йовович воспитывает троих детей Эвер, Дэшиал и Ошин. Эвер, которой 12 лет, на данный момент находится вместе со всей семьёй на карантине. Однако она решила не терять время, а приобрести новые навыки. В частности, девочка ежедневно посвящала 30 минут на изучение русского языка и его грамматики.Результатами её работы стала сочинённая сказка, которую она назвала «Крыса Поля и жаба Лариса». Соответствующим видео Мила Йовович поделилась с поклонниками и отметила, что произведение написано по-русски кириллицей. Голливудская знаменитость восхитилась настойчивостью дочери и посчитала, что видео вышло забавным.