Оксана Самойлова собирается развестись с Джиганом и забрать детей

Оксана Самойлова шокировала своих подписчиков в Instagram откровенной публикацией. Российская фотомодель решилась на развод с Джиганом ввиду его предположительных измен и неадекватного поведения. Красавица обвинила рэп-исполнителя в том, что на протяжении всей семейной жизни "он обманывал её и клялся здоровьем детей, чтобы она не верила слухам о его похождениях". Самойлова также намекнула, что другой причиной расставания являются проблемы супруга с запрещенными веществами.Известно, что пара поженилась в 2012 году и с тех пор успела стать родителями четырех детей. Но вскоре после рождения сына Джиган попал в реабилитационной центр в США, где, якобы, проходил лечение от наркозависимости. Самойлова днями ранее сообщала фанатам, что "малыши не должны расплачиваться за ошибки родителей", поэтому и попыталась "помочь отцу своих детей". Теперь модель говорит, что наследникам "будет лучше только рядом с мамой".Стоит отметить, что ввиду пандемии коронавируса в России могут отложить до 1 июня бракосочетания и разводы.