Звезда "Дома-2" Яна Захарова подралась с Никитой Рудаковым





Во время собрания на Лобном месте Никита Рудаков снова поссорился с Алиной Галимовой, девушка не скрывает, что еще ревнует экс-возлюбленного после их недавнего расставания. Когда телеведущий Антон Беккужев решил спросить мнение других ребят по поводу отношений пары, разговор начала Яна Захарова. Рудаков не выдержал и сразу же стал просить в грубой форме,чтобы звезда реалити-шоу не влазила не в свое дело, что ее сильно задело.В итоге Яна Захарова стала кричать, что Никита Рудаков не является мужчиной, говорить какие-либо замечания ей он не имеет права, а затем ребята оскорбили друг друга и даже подрались.