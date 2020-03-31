Учёные из Калининграда создали антибактериальные маски с ионами серебра «СильверМаск»
Научные сотрудники расположенного в Калининграде Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта через пресс-службу вуза сообщили о том, что им удалось создать маски с напылением ионов серебра, задействовав для этого усовершенствованную технологию своих коллег. Данные средства индивидуальной защиты, получившие название «СильверМаск», характеризуются высокой степенью антибактериальной и противовирусной активности.
Такие маски можно использовать многократно. В их производстве применялась хлопчатобумажная плотная ткань под названием бязь, на неё методом магнетронного осаждения специалисты наносили тончайший слой активного Argentum (серебро). Схожий материал, базирующийся на мельтблауне и наносеребре, был создан учёными, работающими в Институте химии твёрдого тела и механохимии СО РАН. По итогам тестирования изделия стало ясно, что благодаря обработанному химическим элементом мельтблауну вирус мгновенно уничтожается.
«СильверМаск» имеет свойство самоочищения, а потому может быть использована на протяжении нескольких дней, притом что стоимость данного средства индивидуальной защиты не будет слишком отличаться от обычной медицинской маски.
Ежедневно можно изготавливать порядка 500 таких изделий, однако в будущем масштабы планируют увеличить до нескольких тысяч. На днях первые маски получат сотрудники университета и пожилые граждане.
Такие маски можно использовать многократно. В их производстве применялась хлопчатобумажная плотная ткань под названием бязь, на неё методом магнетронного осаждения специалисты наносили тончайший слой активного Argentum (серебро). Схожий материал, базирующийся на мельтблауне и наносеребре, был создан учёными, работающими в Институте химии твёрдого тела и механохимии СО РАН. По итогам тестирования изделия стало ясно, что благодаря обработанному химическим элементом мельтблауну вирус мгновенно уничтожается.
«СильверМаск» имеет свойство самоочищения, а потому может быть использована на протяжении нескольких дней, притом что стоимость данного средства индивидуальной защиты не будет слишком отличаться от обычной медицинской маски.
Ежедневно можно изготавливать порядка 500 таких изделий, однако в будущем масштабы планируют увеличить до нескольких тысяч. На днях первые маски получат сотрудники университета и пожилые граждане.
Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:56