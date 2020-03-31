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В Италии провели минуту молчания в память о жертвах коронавирусной инфекции

Минутой молчания почтили память жертв COVID-19 и медицинских работников в одной из наиболее пострадавших от нового типа вируса стран мира - Италии. С 13 часов дня по московскому времени на Апеннинах приспущены все государственные флаги.
В Италии провели минуту молчания в память о жертвах коронавирусной инфекции

Изначально с инициативой о минуте молчания выступили представители ассоциации коммун, заручившиеся поддержкой мэров всех итальянских городов, которые ранее отдали распоряжения о проведении памятной церемонии 31 марта. В скором времени эту идею поддержали и все телеканалы страны, объявившие желание присоединиться к минуте молчания. Не остались в стороне и органы государственной и муниципальной власти. К примеру, с самого утра 31 марта на фасадах дворца президента и дворца правительства были приспущены флаги страны и Европейского союза.

Саму минуту молчания решили провести в том числе и мэры-парламентарии. К слову, приняли участие в этой акции и российские дипломаты из посольства в Риме, которые приспустили флаг страны на здании «в знак глубокой скорби и солидарности с народом Италии». Кроме того, приспущены также государственные флаги в городе-государстве Ватикане.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 16:26

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