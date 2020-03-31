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Компания «Сухой» подарила название истребителю Су-57

В объединенной авиастроительной корпорации рассказали об истории происхождения названия российского истребителя Су-57. Возникло оно благодаря компании «Сухой», где из наименования была взята приставка «Су».

По словам представителей корпорации, цифра «57» означает не только пятое поколение истребителей, к которым относится данный самолет, но и счастливое число для сотрудников авиационного завода. Число семь всегда присутствовало в названиях других поколений истребителей, отмечает информационное агентство «Народные новости».

Кроме того, ранее ВКС РФ (военно-космические силы) провели повторные испытания Су-57. Новые результаты продемонстрировали высокий уровень маневренности и скорости самолета. Данное авиасудно позволяет России занимать лидирующие позиции в области военного авиастроения.

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Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:52

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