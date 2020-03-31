Экс-участница проекта "Дом-2" Анастасия Ковалева не соблюдает режим карантина после возвращения из Италии
В конце февраля экс-участница проекта "Дом-2" Анастасия Ковалева вернулась из Милана, где находилась вместе с мамой, и сразу стала делиться с подписчиками впечатлениями от поездки. Однако многие стали подозревать, что блондинка не соблюдает режим карантина после приезда.
Еще месяц назад Анастасия Ковалева стала публиковать на своей странице в Instagram посты, где показывала интересные места из Милана, а также рассказывала, как увлекательно им с мамой удалось провести время за границей. Тем не менее, фолловеры сразу же обеспокоились вопросом, соблюдает ли звезда реалити-шоу режим карантина после возвращения в родной Челябинск. Причиной тому стали видео в разделе Stories, снятые девушкой из спортзала.
Сама Анастасия Ковалева уверяет, что приехала домой еще до вспышки коронавируса, после того не болела и никаких симптомов болезни у себя не нашла.
Еще месяц назад Анастасия Ковалева стала публиковать на своей странице в Instagram посты, где показывала интересные места из Милана, а также рассказывала, как увлекательно им с мамой удалось провести время за границей. Тем не менее, фолловеры сразу же обеспокоились вопросом, соблюдает ли звезда реалити-шоу режим карантина после возвращения в родной Челябинск. Причиной тому стали видео в разделе Stories, снятые девушкой из спортзала.
Сама Анастасия Ковалева уверяет, что приехала домой еще до вспышки коронавируса, после того не болела и никаких симптомов болезни у себя не нашла.