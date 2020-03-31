Коллекцию редких моделей ГАЗ в идеальном состоянии продают за 200 миллионов рублей





Есть в списке транспортных средств, входящих в этот список, и копия гоночного болида, который в свое время установил рекорд скорости в Советском Союзе. Объявление о продаже коллекции размещено на популярной торговой площадке «Авто.ру», всего же в нее входят 8 экземпляров машин, которые предварительно прошли тщательную реставрацию. Примечательно, что две модели из этого лота – пассажирская модификация ГАЗ-25 и пикап на базе ГАЗ-21, - считаются, и вовсе, едва ли не единственными в своем роде. Если грузовиков компания в свое время выпустила около 100 экземпляров, то седанов было произведено всего шесть штук.Наконец, присутствует в списке и ГАЗ-61-73, который прозвали «Забытым маршалом». Этот экземпляр называют первым в истории мирового автопрома седаном с полноприводной трансмиссией. Его собирали специально для высшего военного руководства СССР.