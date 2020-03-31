Звезду проекта "Дом-2" Милену Безбородову выгнали за ворота после истерики на программе "Бородина против Бузовой"





Недавно участник проекта "Дом-2" Алексей Безус попросил несколько дней, чтобы провести их наедине и привести в порядок мысли. После возвращения мужчина вел себя достаточно странно, попросил, чтобы Милена Безбородова не нарушала его пространство, хотя это невозможно, находясь в одной комнате. Затем пара помирилась и все наладилось.Тем не менее, в студии программы "Бородина против Бузовой" Милена Безбородова не выдержала и начала оскорблять не только коллег, но и экспертов, телеведущих, находившихся в студии. За такое поведение девушку попросили покинуть периметр, она собрала вещи и ушла. Удивительным оказалось то, что Алексей Безус после 1,5 года отношений не пошел вслед за возлюбленной, дав понять, что уже готов к новому роману.