Компания Samsung планирует прекратить производство LCD-дисплеев





На данный момент под серийное производство продукции у компании выделено два завода в КНР и две линии в родной Южной Корее. Летом минувшего года Samsung уже сообщал, что руководство компании обсуждает возможность временной остановки одной из корейских линий в связи с перепроизводством дисплеев подобного типа и падением спроса на них. В октябре того же 2019 года сообщалось, что бренд собирается до 2025 года инвестировать порядка 11 миллиардов долларов в модернизацию своего производства под переход на выпуск панелей, выполненных по технологии QD-LED. Что же касается двух предприятий в Китае, то их судьбу руководство Samsung до сих пор не определило.Как отмечают отдельные источники, главный конкурент подразделения Samsung Display в лице компании LG, еще в начале года заявил о планах по остановке выпуска ЖК-панелей. LG, по некоторым данным, полностью свернет выпуск таких дисплеев еще до конца 2020 года.