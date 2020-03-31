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Екатерина Варнава сообщила, что не хочет выходить замуж за Константина Мякинькова

35-летняя Екатерина Варнава призналась поклонникам, что не хочет выходить замуж за Константина Мякинькова. Певица сообщила, что отказалась от идеи брака в силу своего возраста.

Екатерина Варнава недавно смогла побывать на шоу «Минаев Live» в Instagram-эфире, где сделала шокирующее заявление. По словам звезды Comedy Woman, она не собирается готовиться к свадьбе, поскольку не хочет быть «старородящей и старой невестой». Более того, знаменитость отказала Константину Мякинькову, когда он сделал ей предложение. Известно, что пара встречается уже семь лет, но поскольку оба были заняты карьерой - узаконивать отношения слишком «поздно и не актуально».

Актриса считает себя самодостаточной женщиной, которая не создана для семейной жизни. В минуты одиночества на нее может нахлынуть волна незащищенности или слабости, но для звезды подобные эмоции не являются проблемой. Варнава сообщила, что хотела бы встретить мужчину, похожего на ее отца, но не смогла встретить на своем пути подобного человека. Она добавила, что ее мама с папой встретились в 18 лет и были вместе 55 лет. Стоит отметить, что Варнава и Мякиньков сейчас находятся на добровольной самоизоляции ввиду пандемии коронавируса.

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:36

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