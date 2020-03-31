Рудинштейн о состоянии здоровья Джигарханяна: «Он превратился в ничего не понимающий овощ»
Советский и российский продюсер, актёр и кинокритик Марк Рудинштейн прокомментировал здоровье своего коллеги и друга Армена Джигарханяна. С его слов, 84-летний актёр и театральный режиссёр сейчас сильно «сдал», практически превратившись в «овощ», не понимая, что происходит вокруг него.
В последнее время имя Армена Джигарханяна редко фигурирует в СМИ, не было достоверной информации и о самочувствии народного артиста СССР, хотя, согласно слухам, его здоровье оставляет желать лучшего. Опасения общественности подтвердил в беседе с журналистами издания «Собеседник» Марк Рудинштейн, который заявил: того актера, каким знает его зритель, больше нет. Армен Джигарханян не только не ходит на работу, но и не в состоянии сам о себе позаботиться. К такому плачевному результату привело, прежде всего, скандальное расставание с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, длительное время выносившей подробности их супружеской жизни на публику. Здоровье актёра ухудшилось и на фоне имеющегося у него сахарного диабета.
Цымбалюк-Романовскую Рудинштейн назвал «хитрой девкой», которая, как только история с Джигарханяном, приносившая ей деньги, стала больше не интересна общественности, переключилась на более молодого артиста – эстрадного певца Прохора Шаляпина. Но на сегодняшний день и эта «роль» для пианистки отыграна – новый бойфренд перешёл в разряд «экс», однако долго холостым он не оставался, закрутив роман с очередной пассией, более старшего, чем он, возраста, эмоционально высказался продюсер, добавив: «На всё это мне лично противно смотреть, но когда к подобным постановочным шоу приплетается имя Армена Джигарханяна, я и вовсе начинаю испытывать чувство брезгливости».
В последнее время имя Армена Джигарханяна редко фигурирует в СМИ, не было достоверной информации и о самочувствии народного артиста СССР, хотя, согласно слухам, его здоровье оставляет желать лучшего. Опасения общественности подтвердил в беседе с журналистами издания «Собеседник» Марк Рудинштейн, который заявил: того актера, каким знает его зритель, больше нет. Армен Джигарханян не только не ходит на работу, но и не в состоянии сам о себе позаботиться. К такому плачевному результату привело, прежде всего, скандальное расставание с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, длительное время выносившей подробности их супружеской жизни на публику. Здоровье актёра ухудшилось и на фоне имеющегося у него сахарного диабета.
Цымбалюк-Романовскую Рудинштейн назвал «хитрой девкой», которая, как только история с Джигарханяном, приносившая ей деньги, стала больше не интересна общественности, переключилась на более молодого артиста – эстрадного певца Прохора Шаляпина. Но на сегодняшний день и эта «роль» для пианистки отыграна – новый бойфренд перешёл в разряд «экс», однако долго холостым он не оставался, закрутив роман с очередной пассией, более старшего, чем он, возраста, эмоционально высказался продюсер, добавив: «На всё это мне лично противно смотреть, но когда к подобным постановочным шоу приплетается имя Армена Джигарханяна, я и вовсе начинаю испытывать чувство брезгливости».
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 15:20