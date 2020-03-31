На АЭС «Фукусима» в Японии новые проблемы с радиацией





Как пишет японская пресса, оператор АЭС – компания ТЕРСО, - вынуждена откладывать реализацию программы сброса загрязненной воды из подвалов электростанции, поскольку мешки с поглощающим жидкость цеолитом, которые разложены на нижних уровнях для предотвращения перелива, оказались чрезвычайно радиоактивными и излучают порядка 3-4 зиверт в час. Подобное излучение, утверждают эксперты, может убить человека всего за час. Впервые об этой проблеме стало известно еще в декабре позапрошлого года, когда специалисты компании провели замеры уровня радиоактивного излучения на нижних уровня блоков реакторов.Вода, как и мешки с поглощающим ее веществом, все равно придется удалить, однако выполнить эту работу будет чрезвычайно сложно. На данный момент компания приняла решение отсрочить сброс воды из подвалов станции до 2023 года, хотя изначально выполнить эту работу планировали еще до 2020 года. Теперь же утверждается, что сброс воды оставит мешки с опасным цеолитом на открытом воздухе, что позволит им загрязнить окружающую среду.