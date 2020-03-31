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Максим Матвеев поделился мыслями о расставании с первой женой

Максим Матвеев находится в счастливом браке с Елизаветой Боярской и воспитывает двоих сыновей. Идиллия пришла в семейную жизнь актера не сразу: артист поделился мыслями о расставании с первой женой.

Максим Матвеев не любит распространяться о личной жизни, особенно, когда речь заходит о его первой супруге - латвийской актрисе Яне Сексте. Известно, что они поженились в 2008 году, но их брак распался через год после служебного романа артиста с Елизаветой Боярской. Поэтому для многих фанатов стало удивительным недавнее признание Матвеева в том, что он пережил развод довольно болезненно. "Это все было для меня, говоря современным языком, адово", - добавил он.

Матвеев говорит, что чувства к Боярской у него возникли во время съемок фильма "1612", но он не стал развивать отношения. Лишь после того, как паре досталась роль любовников в кинокартине "Не скажу", звезды решили перенести чувства из экрана в реальную жизнь. По словам Заслуженного артиста РФ, ему не пришлось особенно добиваться расположения дочери знаменитого музыканта. Любовники официально оформили свои узы в 2010 году, а через пару лет их семья пополнилась двумя сыновьями.

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:04

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