В Сахаре обнаружены необычные наскальные рисунки





Археологи из Франции в течении полутора лет трудились под руководством известного исследователя Анри Лотома в горном районе пустыни — Тассили-Аджер. Они создали большое количество копий фресок, о которых было известно еще в середине XIX века. Рисунки были выставлены в Лувре, их возраст составляет не менее 7 тысяч лет. В научном сообществе они являются мировой сенсацией, поскольку на них нанесено необычное изображение людей с непропорциональными и огромными круглыми головами, из-за чего в дальнейшем возник «стиль круглоголовых». Эти рисунки воодушевили мечтателей о встрече с инопланетянами. Они смогли различить среди изображенных людей созданий в скафандрах.Шестиметровая картина, которая оказалась самой большой из ранее найденных, получила название «Великий марсианский бог». Специалисты сообщают, что рисунок демонстрирует обычного человека — жреца в ритуальной одежде. Композиция изображения, показывающая древних людей, потрясла Анри Лота.Необычное впечатление производят и другие фрески Тассили, изображающие фантастических химер, к примеру, страуса, имеющего голову льва, или антилопу с туловищем слона. Неразгаданным остаётся сюжет с нарисованным человеком в шлеме, выходящим из похожего на диск объекта. Некоторые учёные предполагают, что фрески затрагивают уфологическую тему, однако сложно утверждать: являются ли данные картины воплощением реально увиденного или они — порождение фантазии.