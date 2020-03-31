АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

"Смех и радость вы приносите людям": Алла Пугачева и Николай Басков поздравили Владимира Винокура с 72-летием

Алла Пугачева и Николай Басков на своих страницах в Instagram поздравили Владимира Винокура с 72-летием. Также известный исполнитель отметил, что именинник много лет приносит людям смех и радость.
"Смех и радость вы приносите людям": Алла Пугачева и Николай Басков поздравили Владимира Винокура с 72-летием

Сегодня знаменитый юморист Владимир Винокур празднует свой 72 день рождения. В честь данного события Алла Пугачева разместила фотографию, на которой она запечатлена с именинником. На кадре Примадонна в солнцезащитных очках смотрит в сторону и смеется, а Владимир Винокур повернувшись тянется к ней, чтобы поцеловать. В комментарии Алла Пугачева просто написала: "С Днём Рождения, Володя!".

Николай Басков также поздравил именинника с днем рождения. Певец опубликовал снимок, сделанный вовремя выступления на одной сцене с Владимиром Винокуром. В комментарии исполнитель назвал юмориста неиссякаемым оптимистом, верным другом и большим артистом. Николай Басков отметил, что именинник дарит смех и радость людям, помогает молодым талантам и создал уникальный театр. В конце публикации исполнитель пожелал Владимиру Винокуру счастья и здоровья на долгие годы жизни.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:48

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На АЭС «Фукусима» в Японии новые проблемы с…
Максим Матвеев поделился мыслями о расставании с первой…
В Сахаре обнаружены необычные наскальные…
"Смех и радость вы приносите людям": Алла Пугачева и Николай Басков поздравили Владимира Винокура с…
Стартовало серийное производство бюджетного аналога Nissan…
Настя Каменских предложила на карантине практиковаться в макияже и дала…
В Сети рассказали о загадочной смерти киноактера Брэндона…
Участник проекта "Дом-2" Евгений Ромашов плюнул в Юлию Белую из…
Дочь Анастасии Заворотнюк высказалась о мечтах: "Мы себя видим другими, идеальными версиями самих…
В Мосгордуме хотят увековечить память Леонида…
Инсайдер: Новая часть Resident Evil «разозлит многих» фанатов…
Леонид Агутин о своей композиции "Не выходи из дома": "Кто ж знал, какой смысл приобретёт эта песня в…
Поп-звезда Жасмин призналась, что переболела коронавирусной…
Актриса Анна Ковальчук и актёр Алексей Кравченко удостоены звания народных артистов…
Поклонники раскритиковали звезду "Дома-2" Юлию Белую за обвисшую "пятую…
Учёные : Лук и чеснок способны снизить риск развития рака молочной…
Участник проекта "Дом-2" Денис Мокроусов после расставания с Аленой Савкиной флиртует с Викторией…
"Мася и Константин Юрьевич": Ксения Собчак и Константин Богомолов дали мастер-класс по сохранению брака во время…
"Смотрите, думайте, анализируйте": Мария Шукшина анонсировала премьеру фильма "Ушедшие в…
За сутки в Москве 10 000 жителей обратились в службу занятости за получением…
Коллектив геологов обнаружил самый древний ударный кратер…
Компания Brenthon представила новый логотип для автомобилей…
Космонавтам на МКС запретили объятия и рукопожатия из-за угрозы…
"Здоровья тебе во все органы": Евгений Петросян поздравил Владимира Винокура с…
Композитор Игорь Николаев показал свою палату в клинике в…
Максим Фадеев о коронавирусе: "Он всех расставил по своим местам и указал, кто хозяин на…
Чемпиона мира по боксу отстранили от спорта за урок по избиению женщин на…
Новая версия браузера Opera для Android получила функции для покупки Bitcoin и…
Просмотреть все новости