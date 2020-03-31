"Смех и радость вы приносите людям": Алла Пугачева и Николай Басков поздравили Владимира Винокура с 72-летием

Сегодня знаменитый юморист Владимир Винокур празднует свой 72 день рождения. В честь данного события Алла Пугачева разместила фотографию, на которой она запечатлена с именинником. На кадре Примадонна в солнцезащитных очках смотрит в сторону и смеется, а Владимир Винокур повернувшись тянется к ней, чтобы поцеловать. В комментарии Алла Пугачева просто написала: "С Днём Рождения, Володя!".Николай Басков также поздравил именинника с днем рождения. Певец опубликовал снимок, сделанный вовремя выступления на одной сцене с Владимиром Винокуром. В комментарии исполнитель назвал юмориста неиссякаемым оптимистом, верным другом и большим артистом. Николай Басков отметил, что именинник дарит смех и радость людям, помогает молодым талантам и создал уникальный театр. В конце публикации исполнитель пожелал Владимиру Винокуру счастья и здоровья на долгие годы жизни.