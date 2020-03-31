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В Мосгордуме хотят увековечить память Леонида Зорина

31 марта скончался известный драматург Леонид Зорин, прославившийся благодаря постановке "Покровские ворота". В Мосгордуме решили увековечить память литератора, ушедшего на 95-м году жизни.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что столичное ведомство ожидает предложений по поводу увековечивания памяти Леонида Зорина. По словам чиновника, российский драматург внес большой вклад в театральные достижения страны, что должны оценить члены думы и правительства Москвы. Стоит отметить, что о кончине Зорина сообщила его жена Татьяна, указав на остановку сердца в качестве причины смерти.

Известно, что Леонид Зорин родился в 1924 году в Азербайджанской ССР и с 1949 до самой смерти работал в столичном Малом театре. Именно в этом культурном учреждении впервые показали дебютную пьесу литератора - "Молодость". Все же всесоюзную славу драматургу принесла одна из самых популярных на то время пьес "Покровские ворота", на основе которой даже сняли фильм.

Дата и место похорон пока не озвучивались родственниками покойного.

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Культура / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:06

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