В Мосгордуме хотят увековечить память Леонида Зорина





Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что столичное ведомство ожидает предложений по поводу увековечивания памяти Леонида Зорина. По словам чиновника, российский драматург внес большой вклад в театральные достижения страны, что должны оценить члены думы и правительства Москвы. Стоит отметить, что о кончине Зорина сообщила его жена Татьяна, указав на остановку сердца в качестве причины смерти.Известно, что Леонид Зорин родился в 1924 году в Азербайджанской ССР и с 1949 до самой смерти работал в столичном Малом театре. Именно в этом культурном учреждении впервые показали дебютную пьесу литератора - "Молодость". Все же всесоюзную славу драматургу принесла одна из самых популярных на то время пьес "Покровские ворота", на основе которой даже сняли фильм.Дата и место похорон пока не озвучивались родственниками покойного.