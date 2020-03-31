Стартовало серийное производство бюджетного аналога Nissan X-Trail





Отмечается также, что в создании этой новинки принимали участие и специалисты японского производителя оригинала, которые создали на него модульную платформу VSA, отличающуюся поперечным расположением двигателя, потенциалом для установки системы полного привода или гибридной силовой установки. Примечательно, что Venucia Star обладает неплохим техническим оснащением и довольно высоким уровнем комфорта, которые, как считают эксперты, заметно выше той ценовой категории, где сейчас позиционируется автомобиль.Кроме всего прочего, модель оснащена мягкой подключаемой гибридной установкой, в состав которой входит 1,5-литровый турбированный двигатель мощность 190 л.с. и электромотор, который обеспечивает машине прекрасную стартовую динамику. Стоимость базовой версии Venucia Star на родном для кроссовера китайском рынке составит 149,9 тысяч юаней, что эквивалентно примерно 1 650 000 рублей по текущему курсу. Важно отметить, что этот ценник почти на 25% дешевле стоимости самого Nissan X-Trail на китайском рынке.