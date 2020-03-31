АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Стартовало серийное производство бюджетного аналога Nissan X-Trail

Стартовало производство кроссовера Venucia Star, который эксперты называют бюджетным аналогом популярной японской модели X-Trail от компании Nissan. Автомобиль может поступить в продажу уже в конце апреля.
Стартовало серийное производство бюджетного аналога Nissan X-Trail

Отмечается также, что в создании этой новинки принимали участие и специалисты японского производителя оригинала, которые создали на него модульную платформу VSA, отличающуюся поперечным расположением двигателя, потенциалом для установки системы полного привода или гибридной силовой установки. Примечательно, что Venucia Star обладает неплохим техническим оснащением и довольно высоким уровнем комфорта, которые, как считают эксперты, заметно выше той ценовой категории, где сейчас позиционируется автомобиль.

Кроме всего прочего, модель оснащена мягкой подключаемой гибридной установкой, в состав которой входит 1,5-литровый турбированный двигатель мощность 190 л.с. и электромотор, который обеспечивает машине прекрасную стартовую динамику. Стоимость базовой версии Venucia Star на родном для кроссовера китайском рынке составит 149,9 тысяч юаней, что эквивалентно примерно 1 650 000 рублей по текущему курсу. Важно отметить, что этот ценник почти на 25% дешевле стоимости самого Nissan X-Trail на китайском рынке.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 14:40

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На АЭС «Фукусима» в Японии новые проблемы с…
Максим Матвеев поделился мыслями о расставании с первой…
В Сахаре обнаружены необычные наскальные…
"Смех и радость вы приносите людям": Алла Пугачева и Николай Басков поздравили Владимира Винокура с…
Стартовало серийное производство бюджетного аналога Nissan…
Настя Каменских предложила на карантине практиковаться в макияже и дала…
В Сети рассказали о загадочной смерти киноактера Брэндона…
Участник проекта "Дом-2" Евгений Ромашов плюнул в Юлию Белую из…
Дочь Анастасии Заворотнюк высказалась о мечтах: "Мы себя видим другими, идеальными версиями самих…
В Мосгордуме хотят увековечить память Леонида…
Инсайдер: Новая часть Resident Evil «разозлит многих» фанатов…
Леонид Агутин о своей композиции "Не выходи из дома": "Кто ж знал, какой смысл приобретёт эта песня в…
Поп-звезда Жасмин призналась, что переболела коронавирусной…
Актриса Анна Ковальчук и актёр Алексей Кравченко удостоены звания народных артистов…
Поклонники раскритиковали звезду "Дома-2" Юлию Белую за обвисшую "пятую…
Учёные : Лук и чеснок способны снизить риск развития рака молочной…
Участник проекта "Дом-2" Денис Мокроусов после расставания с Аленой Савкиной флиртует с Викторией…
"Мася и Константин Юрьевич": Ксения Собчак и Константин Богомолов дали мастер-класс по сохранению брака во время…
"Смотрите, думайте, анализируйте": Мария Шукшина анонсировала премьеру фильма "Ушедшие в…
За сутки в Москве 10 000 жителей обратились в службу занятости за получением…
Коллектив геологов обнаружил самый древний ударный кратер…
Компания Brenthon представила новый логотип для автомобилей…
Космонавтам на МКС запретили объятия и рукопожатия из-за угрозы…
"Здоровья тебе во все органы": Евгений Петросян поздравил Владимира Винокура с…
Композитор Игорь Николаев показал свою палату в клинике в…
Максим Фадеев о коронавирусе: "Он всех расставил по своим местам и указал, кто хозяин на…
Чемпиона мира по боксу отстранили от спорта за урок по избиению женщин на…
Новая версия браузера Opera для Android получила функции для покупки Bitcoin и…
Просмотреть все новости