Настя Каменских предложила на карантине практиковаться в макияже и дала мастер-класс

Находясь на карантине Настя Каменских не забывает про своих фанатов и публикует фотографии и видео. Сегодня знаменитость решила дать мастер-класс по нанесению макияжа. Певица отметила, что захотела поделиться собственными секретами красоты. Возлюбленная Алексея Потапенко, более известного, как Патап, подробно рассказала и показала, как она наносит макияж. Настя Каменских призвала пользователей Сети повторять за ней, а после, сфотографировать себя и опубликовать в интернете.Исполнительница отметила, что на видео — вариант легкого и красивого макияжа. Также знаменитость добавила, что карантин является отличной возможностью для того, что бы попрактиковаться в нанесении косметики. Подписчики поблагодарили Настю Каменских за мастер-класс и пообещали, что обязательно будут следовать ее указаниям. За час видео певицы просмотрели более 169 000 раз.