В Сети рассказали о загадочной смерти киноактера Брэндона Ли
Ежегодно 31 марта фанаты по всему миру вспоминают покойную звезду фильма "Ворон" Брэндона Ли. Поэтому в Сети решили рассказать об обстоятельствах загадочной смерти известного киноактера и сына Брюса Ли.
Биография Брэндона Ли пестрит многими таинственными событиями, которые отходят на второй план, когда речь заходит о его скоропостижной кончине. Голливудский актер, обретший популярность благодаря кинокартине "Ворон", погиб 31 марта 1993 года во время съемок злополучного фильма. По сценарию, в сына Брюса Ли должен был стрелять из револьвера 44 калибра актёр Майкл Масси, игравший одного из злодеев. Застрявшая в стволе заглушка вылетела во время выстрела холостым патроном и попала в 28-летнего артиста подобно пуле. Через несколько часов после госпитализации Ли умер в результате обильного кровотечения.
Известно, что через несколько дней звезда экрана должен был жениться на своей возлюбленной Элизе, которую вместо свадьбы ожидали похороны. Многие фанаты и родственники покойного остались шокированы произошедшим, ведь подобная смерть настигла годами ранее и его знаменитого отца. В период работы над фильмом "Игра смерти" Брюс Ли принял таблетку от головной боли, содержащую аспирин и мепробамат, которая вызвала отек мозга. Особенно удивительным оказалась судьба кинолент, которые смогли закончить без участия сына и отца с помощью дублеров.
До сих пор среди преданных поклонников строятся маргинальные теории относительно иных причин, спровоцировавших их смерть.
Биография Брэндона Ли пестрит многими таинственными событиями, которые отходят на второй план, когда речь заходит о его скоропостижной кончине. Голливудский актер, обретший популярность благодаря кинокартине "Ворон", погиб 31 марта 1993 года во время съемок злополучного фильма. По сценарию, в сына Брюса Ли должен был стрелять из револьвера 44 калибра актёр Майкл Масси, игравший одного из злодеев. Застрявшая в стволе заглушка вылетела во время выстрела холостым патроном и попала в 28-летнего артиста подобно пуле. Через несколько часов после госпитализации Ли умер в результате обильного кровотечения.
Известно, что через несколько дней звезда экрана должен был жениться на своей возлюбленной Элизе, которую вместо свадьбы ожидали похороны. Многие фанаты и родственники покойного остались шокированы произошедшим, ведь подобная смерть настигла годами ранее и его знаменитого отца. В период работы над фильмом "Игра смерти" Брюс Ли принял таблетку от головной боли, содержащую аспирин и мепробамат, которая вызвала отек мозга. Особенно удивительным оказалась судьба кинолент, которые смогли закончить без участия сына и отца с помощью дублеров.
До сих пор среди преданных поклонников строятся маргинальные теории относительно иных причин, спровоцировавших их смерть.
ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:24