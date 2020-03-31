В Сети рассказали о загадочной смерти киноактера Брэндона Ли





Биография Брэндона Ли пестрит многими таинственными событиями, которые отходят на второй план, когда речь заходит о его скоропостижной кончине. Голливудский актер, обретший популярность благодаря кинокартине "Ворон", погиб 31 марта 1993 года во время съемок злополучного фильма. По сценарию, в сына Брюса Ли должен был стрелять из револьвера 44 калибра актёр Майкл Масси, игравший одного из злодеев. Застрявшая в стволе заглушка вылетела во время выстрела холостым патроном и попала в 28-летнего артиста подобно пуле. Через несколько часов после госпитализации Ли умер в результате обильного кровотечения.Известно, что через несколько дней звезда экрана должен был жениться на своей возлюбленной Элизе, которую вместо свадьбы ожидали похороны. Многие фанаты и родственники покойного остались шокированы произошедшим, ведь подобная смерть настигла годами ранее и его знаменитого отца. В период работы над фильмом "Игра смерти" Брюс Ли принял таблетку от головной боли, содержащую аспирин и мепробамат, которая вызвала отек мозга. Особенно удивительным оказалась судьба кинолент, которые смогли закончить без участия сына и отца с помощью дублеров.До сих пор среди преданных поклонников строятся маргинальные теории относительно иных причин, спровоцировавших их смерть.