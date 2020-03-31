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В Сети рассказали о загадочной смерти киноактера Брэндона Ли

Ежегодно 31 марта фанаты по всему миру вспоминают покойную звезду фильма "Ворон" Брэндона Ли. Поэтому в Сети решили рассказать об обстоятельствах загадочной смерти известного киноактера и сына Брюса Ли.
В Сети рассказали о загадочной смерти киноактера Брэндона Ли

Биография Брэндона Ли пестрит многими таинственными событиями, которые отходят на второй план, когда речь заходит о его скоропостижной кончине. Голливудский актер, обретший популярность благодаря кинокартине "Ворон", погиб 31 марта 1993 года во время съемок злополучного фильма. По сценарию, в сына Брюса Ли должен был стрелять из револьвера 44 калибра актёр Майкл Масси, игравший одного из злодеев. Застрявшая в стволе заглушка вылетела во время выстрела холостым патроном и попала в 28-летнего артиста подобно пуле. Через несколько часов после госпитализации Ли умер в результате обильного кровотечения.

Известно, что через несколько дней звезда экрана должен был жениться на своей возлюбленной Элизе, которую вместо свадьбы ожидали похороны. Многие фанаты и родственники покойного остались шокированы произошедшим, ведь подобная смерть настигла годами ранее и его знаменитого отца. В период работы над фильмом "Игра смерти" Брюс Ли принял таблетку от головной боли, содержащую аспирин и мепробамат, которая вызвала отек мозга. Особенно удивительным оказалась судьба кинолент, которые смогли закончить без участия сына и отца с помощью дублеров.

До сих пор среди преданных поклонников строятся маргинальные теории относительно иных причин, спровоцировавших их смерть.

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:24

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