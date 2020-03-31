Участник проекта "Дом-2" Евгений Ромашов плюнул в Юлию Белую из ревности





После расставания с Евгением Ромашовым звезда проекта "Дом-2" Юлия Белая начала общаться с Виктором Изотовым. Пока молодые люди проводят вместе время только за общением в онлайн-режиме, так как мужчина находится в Москве. В то же время на Сейшелах продолжаются ссоры между Белой и ее бывшим возлюбленным Евгением Ромашовым. Проектант ворвался в комнату, когда девушка по телефону разговаривала с новым поклонником в видеочате и начал жаловаться на ее поведение. По словам Ромашова, его экс-избранница постоянно цепляет мужчину, старается задеть его или обидеть. Пока она не перестанет этого делать, добавил участник реалити, он продолжит ругаться.Конфликт получил развитие и на вечеринке в честь дня рождения участницы проекта "Дом-2" Альи Адхам. После распития спиртных напитков Евгений Ромашов стал приставать в танце к Юлии Белой, затем облил ее из стакана и плюнул в девушку. Он еще не смог отпустить прошлые отношения и ревнует брюнетку к другим мужчинам.