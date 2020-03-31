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Участник проекта "Дом-2" Евгений Ромашов плюнул в Юлию Белую из ревности

Только недавно участники проекта "Дом-2" Юлия Белая и Евгений Ромашов окончательно решили расстаться, однако молодой человек продолжает ревновать экс-избранницу к другим мужчинам. Во время вечеринки в честь дня рождения Альи Адхам он плюнул в бывшую возлюбленную.
Участник проекта "Дом-2" Евгений Ромашов плюнул в Юлию Белую из ревности

После расставания с Евгением Ромашовым звезда проекта "Дом-2" Юлия Белая начала общаться с Виктором Изотовым. Пока молодые люди проводят вместе время только за общением в онлайн-режиме, так как мужчина находится в Москве. В то же время на Сейшелах продолжаются ссоры между Белой и ее бывшим возлюбленным Евгением Ромашовым. Проектант ворвался в комнату, когда девушка по телефону разговаривала с новым поклонником в видеочате и начал жаловаться на ее поведение. По словам Ромашова, его экс-избранница постоянно цепляет мужчину, старается задеть его или обидеть. Пока она не перестанет этого делать, добавил участник реалити, он продолжит ругаться.

Конфликт получил развитие и на вечеринке в честь дня рождения участницы проекта "Дом-2" Альи Адхам. После распития спиртных напитков Евгений Ромашов стал приставать в танце к Юлии Белой, затем облил ее из стакана и плюнул в девушку. Он еще не смог отпустить прошлые отношения и ревнует брюнетку к другим мужчинам.

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Добавил: Joker Сегодня, 14:16

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