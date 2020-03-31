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Дочь Анастасии Заворотнюк высказалась о мечтах: "Мы себя видим другими, идеальными версиями самих себя"

Дочь Анастасии Заворотнюк в своем Instagram высказалась о мечтах. Анна Заворотнюк считает, что в своем воображении люди видят себя совершенно другими — идеальными версиями.
Дочь Анастасии Заворотнюк высказалась о мечтах: "Мы себя видим другими, идеальными версиями самих себя"

Дочь Анастасии Заворотнюк ежедневно общается с фанатами в социальных сетях и обсуждает с ними различные темы. Сегодня она решила поговорить о мечтах. Анна Заворотнюк считает, что в своем воображении люди многое могут и все знают. Дочь актрисы уверена, что если человек не мечтает, то он ничего не хочет и ничего не получит от Вселенной. Анна Заворотнюк отметила, что здесь присутствует взаимосвязь, поскольку если человек чего-то хочет и думает об этом, то желаемое материализуется.

Дочь Анастасии Заворотнюк сообщила, что мысли — это энергия, которую люди посылают в космос и она способна воплотиться в реальность. Миг достижения цели приближается в тот момент, когда человек подкрепляет мечту делом и четкой позицией, а также начинает двигаться вперед. В конце публикации Анна Заворотнюк написала: "Без мечты человек пуст. Господь дает людям талант, но развивать этот талант должен каждый сам, своими действиями".

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:08

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