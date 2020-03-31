Актриса Анна Ковальчук и актёр Алексей Кравченко удостоены звания народных артистов России
Исполняющая главную роль в сериале «Мастер и Маргарита» Анна Ковальчук и Лауреат премии «Хрустальная Турандот» Мария Миронова, а также актер театра и кино Алексей Кравченко удостоены звания народных артистов России. Президент РФ подписал соответствующий указ.
Согласно официальному сообщению, деятели культуры удостоены звания народных артистов за заслуги в области искусства. Также народными артистами России стали дирижёр и виолончелист Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист Александр Тихонов. Орден Дружбы получили артисты Владимир Конкин, известный по фильму «Аты-баты, шли солдаты…», и Андрей Шарков, который сыграл в телесериале «Мастер и Маргарита».
Актёра театра, кино и телевидения Юрия Гальцева наградили медалью ордена II степени «За заслуги перед Отечеством». Музыкант Государственного академического хореографического ансамбля «Березка» имени Н. С. Надеждиной Алексей Бычин и артистки балета Валентина Николаева и Ольга Логинова стали заслуженными артистами России. Орденом Александра Невского награжден музыковед, бывший глава Министерства культуры РФ Александр Соколов. Орденом Дружбы удостоена глава благотворительного фонда «Лукойл» Нелли Алекперова.
Недавно Тимур Бекмамбетов рассказал, что сцены воздушного боя из фильма «ФАУ. Побег из ада» о подвиге Михаила Девятаева будут проводиться в удалённом режиме. В работе также задействованы актёры, среди которых и исполнитель главной роли Павел Прилучный, и лучшие геймеры.
Согласно официальному сообщению, деятели культуры удостоены звания народных артистов за заслуги в области искусства. Также народными артистами России стали дирижёр и виолончелист Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист Александр Тихонов. Орден Дружбы получили артисты Владимир Конкин, известный по фильму «Аты-баты, шли солдаты…», и Андрей Шарков, который сыграл в телесериале «Мастер и Маргарита».
Актёра театра, кино и телевидения Юрия Гальцева наградили медалью ордена II степени «За заслуги перед Отечеством». Музыкант Государственного академического хореографического ансамбля «Березка» имени Н. С. Надеждиной Алексей Бычин и артистки балета Валентина Николаева и Ольга Логинова стали заслуженными артистами России. Орденом Александра Невского награжден музыковед, бывший глава Министерства культуры РФ Александр Соколов. Орденом Дружбы удостоена глава благотворительного фонда «Лукойл» Нелли Алекперова.
Недавно Тимур Бекмамбетов рассказал, что сцены воздушного боя из фильма «ФАУ. Побег из ада» о подвиге Михаила Девятаева будут проводиться в удалённом режиме. В работе также задействованы актёры, среди которых и исполнитель главной роли Павел Прилучный, и лучшие геймеры.
Культура
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:36