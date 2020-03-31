Леонид Агутин о своей композиции "Не выходи из дома": "Кто ж знал, какой смысл приобретёт эта песня в 2020"
Леонид Агутин напомнил пользователям Сети о своей композиции под названием "Не выходи из дома", которая была выпущена 1999 году. Также музыкант сообщил, что данная песня приобрела настоящий смысл в 2020 году.
Музыкант Леонид Агутин любит общаться со своими преданными поклонниками и рассказывать им обо всем, что происходит в его жизни. Сегодня знаменитость опубликовал видео, сделанное почти 21 год назад. Исполнитель сообщил, что на ролике показаны кадры из фильма под названием "81/2 долларов". В комментарии к публикации исполнитель отметил, что много лет назад никто не знал, что музыкальная композиция "Не выходи из дома", приобретёт смысл в 2020 году.
Подписчики согласились с Леонидом Агутиным и написали, что эта песня действительно очень актуальна на данный момент, поскольку ситуация с коронавирусом вынуждает людей не выходить из дома. Фанаты поблагодарили исполнителя за поднятое настроением и пожелали ему и его семье крепкого здоровья. За несколько десятков минут видео просмотрели более 85 000 пользователей Сети.
Музыкант Леонид Агутин любит общаться со своими преданными поклонниками и рассказывать им обо всем, что происходит в его жизни. Сегодня знаменитость опубликовал видео, сделанное почти 21 год назад. Исполнитель сообщил, что на ролике показаны кадры из фильма под названием "81/2 долларов". В комментарии к публикации исполнитель отметил, что много лет назад никто не знал, что музыкальная композиция "Не выходи из дома", приобретёт смысл в 2020 году.
Подписчики согласились с Леонидом Агутиным и написали, что эта песня действительно очень актуальна на данный момент, поскольку ситуация с коронавирусом вынуждает людей не выходить из дома. Фанаты поблагодарили исполнителя за поднятое настроением и пожелали ему и его семье крепкого здоровья. За несколько десятков минут видео просмотрели более 85 000 пользователей Сети.