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Инсайдер: Новая часть Resident Evil «разозлит многих» фанатов серии

Авторитетный инсайдер, известный в сети под именем AestheticGamer, поделился с публикой пока еще неподтвержденной информацией о том, какой будет следующая часть популярной игры Resident Evil. По словам автора, продолжение известной франшизы разочарует и даже разозлит многих фанатов серии.
Инсайдер: Новая часть Resident Evil «разозлит многих» фанатов серии

По утверждению AestheticGamer, компания Capcom планирует представить принципиально новую игру по вселенной «Обители зла», а ее официальный релиз должен состояться только в 2021 году. Между тем, автор сравнивает производство данного тайтла с оригинальной версией Resident Evil 3, не уточняя причин, по которым он решил проводить такие параллели. Можно лишь отметить, что та самая третья часть была задумана разработчиком в качестве своего рода ответвления от основного сюжета серии, но позднее была переформатирована в одну из полноценных частей.

Что же касается разработки новой части Resident Evil, то она, по утверждению инсайдера, стартовала еще в 2016 году, поэтому проект к моменту релиза уже отметит свое пятилетие. К слову, внутреннее тестирование грядущего релиза в самой студии показало, что компания готовится выпустить продукт исключительного качества, отчего к нему и проявляют столь серьезный интерес. Однако, уверен AestheticGamer, многие фанаты серии будут разозлены отходом от основного сюжета.

«Игру анонсируют уже совсем скоро, и она станет самым крутым поворотом, который когда-либо делался в самой серии. Стоит полагать, что новая игра разозлит многих, хотя люди должны спокойней принимать такие перемены», - подчеркивает инсайдер.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 14:00

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