Учёные : Лук и чеснок способны снизить риск развития рака молочной железы





В состав лука и чеснока входит большое количество минералов и микроэлементов, по этой причине они очень полезны для общего состояния здоровья человека. Данные травянистые растения приводят в норму уровень липидов в крови. Специалисты смогли выяснить, что они способны предупредить вероятность развития рака молочных желез.Эксперты решили провести эксперимент и для этого пригласили 660 женщин в качестве добровольцев. В течение 6 лет состояние их здоровья отслеживал коллектив учёных из США. По данным исследования, употребление в пищу лука и чеснока на постоянной основе уменьшает риск развития рака молочных желез на 67%. Руководитель коллектива Гаури Десаи сообщил, что это можно объяснить большим содержанием в этих продуктах флавонолов и органосульфатов. Они имеют антиоксидантные свойства и предупреждают разрушение клеток.