Поклонники раскритиковали звезду "Дома-2" Юлию Белую за обвисшую "пятую точку"





После разрыва с Евгением Ромашовым участница проекта "Дом-2" Юлия Белая старается снова наладить свою личную жизнь. Брюнетка общается с мужчиной, которому нравится, поклонник находится вне стен реалити-шоу, а также флиртует с коллегами. Чтобы разрядить обстановку на "Острове любви", телеведущий Антон Беккужев предложил устроить для них вечеринку.Под действием "волшебных" напитков Юлия Белая начала танцевать, а затем и вовсе осталась в купальнике, так что все поклонники смогли оценить ягодицы звезды реалити-шоу, которые недавно так расхваливал Степан Меньщиков в присутствии своей избранницы Ангелины Король. Однако многие остались разочарованы увиденным, отметив, что у девушки большая и обвисшая "пятая точка", и что в ней красивого увидел шоумен — непонятно.