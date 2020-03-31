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Поклонники раскритиковали звезду "Дома-2" Юлию Белую за обвисшую "пятую точку"

Только недавно участник проекта "Дом-2" Степан Меньщиков расхваливал внешность коллеги по реалити-шоу Юлии Белой, особо отмечая красоту ее ягодиц. Тем не менее, в последнем эфире зрители разочаровались, заявив, что у брюнетки обвисшая "пятая точка".
Поклонники раскритиковали звезду "Дома-2" Юлию Белую за обвисшую "пятую точку"

После разрыва с Евгением Ромашовым участница проекта "Дом-2" Юлия Белая старается снова наладить свою личную жизнь. Брюнетка общается с мужчиной, которому нравится, поклонник находится вне стен реалити-шоу, а также флиртует с коллегами. Чтобы разрядить обстановку на "Острове любви", телеведущий Антон Беккужев предложил устроить для них вечеринку.

Под действием "волшебных" напитков Юлия Белая начала танцевать, а затем и вовсе осталась в купальнике, так что все поклонники смогли оценить ягодицы звезды реалити-шоу, которые недавно так расхваливал Степан Меньщиков в присутствии своей избранницы Ангелины Король. Однако многие остались разочарованы увиденным, отметив, что у девушки большая и обвисшая "пятая точка", и что в ней красивого увидел шоумен — непонятно.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Joker Сегодня, 13:30

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