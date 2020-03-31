Компания Brenthon представила новый логотип для автомобилей Kia
Южнокорейская компания Brenthon давно специализируется на создании оригинальных значков и логотипов. Все доработки, которые ее специалисты могут предложить для автомобилей, не имеют ничего общего с производительностью и прочими существенными улучшениями, однако представленные брендом логотипы иногда оказываются действительно удачными.
Так, компания уже объявила о бейджинге, разработанном специально для представленного недавно кроссовера Kia Sorento 2021 модельного года. Это предложение включает в себя значки для решетки радиатора и задней двери, выполненные в полуглянцевом черном или хромированном цветах. Сюда же входят хромированные надписи Brenthon для размещения на пятой двери автомобиля, логотип для рулевого колеса и специальные накладки на диски колес. Стоимость каждого комплекта зависит от разнообразия представленных в нем элементов.
К примеру, покупатели могут приобрести отдельно только значок для руля, который стоит 18 тысяч вон, что эквивалентно примерно 1,2 тысячам российских рублей по текущему курсу. А вот за 40 тысяч вон (2,6 тысячи рублей) можно приобрести значок для радиаторной решетки. Как считают эксперты, эта продукция может быть весьма популярной среди покупателей нового кроссовера, которые считают нынешний фирменный стиль логотипов Kia недостаточно стильными.
Так, компания уже объявила о бейджинге, разработанном специально для представленного недавно кроссовера Kia Sorento 2021 модельного года. Это предложение включает в себя значки для решетки радиатора и задней двери, выполненные в полуглянцевом черном или хромированном цветах. Сюда же входят хромированные надписи Brenthon для размещения на пятой двери автомобиля, логотип для рулевого колеса и специальные накладки на диски колес. Стоимость каждого комплекта зависит от разнообразия представленных в нем элементов.
К примеру, покупатели могут приобрести отдельно только значок для руля, который стоит 18 тысяч вон, что эквивалентно примерно 1,2 тысячам российских рублей по текущему курсу. А вот за 40 тысяч вон (2,6 тысячи рублей) можно приобрести значок для радиаторной решетки. Как считают эксперты, эта продукция может быть весьма популярной среди покупателей нового кроссовера, которые считают нынешний фирменный стиль логотипов Kia недостаточно стильными.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 12:46