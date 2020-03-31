Компания Brenthon представила новый логотип для автомобилей Kia





Так, компания уже объявила о бейджинге, разработанном специально для представленного недавно кроссовера Kia Sorento 2021 модельного года. Это предложение включает в себя значки для решетки радиатора и задней двери, выполненные в полуглянцевом черном или хромированном цветах. Сюда же входят хромированные надписи Brenthon для размещения на пятой двери автомобиля, логотип для рулевого колеса и специальные накладки на диски колес. Стоимость каждого комплекта зависит от разнообразия представленных в нем элементов.К примеру, покупатели могут приобрести отдельно только значок для руля, который стоит 18 тысяч вон, что эквивалентно примерно 1,2 тысячам российских рублей по текущему курсу. А вот за 40 тысяч вон (2,6 тысячи рублей) можно приобрести значок для радиаторной решетки. Как считают эксперты, эта продукция может быть весьма популярной среди покупателей нового кроссовера, которые считают нынешний фирменный стиль логотипов Kia недостаточно стильными.