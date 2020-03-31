Космонавтам на МКС запретили объятия и рукопожатия из-за угрозы COVID-19





Эпидемиолог Центра подготовки космонавтов Сергей Савин проинформировал, что 9 апреля с площадки Байконур отправятся на Международную космическую станцию специалисты, которым запретили тесный контакт с другими людьми. Они также периодически дезинфицируют руки и избегают использования вещей других людей. Таким образом космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Кристофер Кэссиди избегают заражения в условиях пандемии коронавирусной инфекции.Другим подходом для профилактики COVID-19 является полноценный комплекс мер по усилению иммунитета астронавтов, которые будут работать с космической техникой. Он включает в себя правильное питание, контроль веса, регулярное закаливание, а также прохождение процедуры для оздоровления организма. Кроме того, в гостинице на космодроме ежедневно делают мокрую уборку, увлажняют воздух и проводят кварцевание номеров.