Космонавтам на МКС запретили объятия и рукопожатия из-за угрозы COVID-19
Российским космонавтам, готовящимся к полету на МКС, запретили объятия и рукопожатия. Причиной подобного решения оказалась угроза распространения COVID-19.
Эпидемиолог Центра подготовки космонавтов Сергей Савин проинформировал, что 9 апреля с площадки Байконур отправятся на Международную космическую станцию специалисты, которым запретили тесный контакт с другими людьми. Они также периодически дезинфицируют руки и избегают использования вещей других людей. Таким образом космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Кристофер Кэссиди избегают заражения в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Другим подходом для профилактики COVID-19 является полноценный комплекс мер по усилению иммунитета астронавтов, которые будут работать с космической техникой. Он включает в себя правильное питание, контроль веса, регулярное закаливание, а также прохождение процедуры для оздоровления организма. Кроме того, в гостинице на космодроме ежедневно делают мокрую уборку, увлажняют воздух и проводят кварцевание номеров.
Эпидемиолог Центра подготовки космонавтов Сергей Савин проинформировал, что 9 апреля с площадки Байконур отправятся на Международную космическую станцию специалисты, которым запретили тесный контакт с другими людьми. Они также периодически дезинфицируют руки и избегают использования вещей других людей. Таким образом космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Кристофер Кэссиди избегают заражения в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Другим подходом для профилактики COVID-19 является полноценный комплекс мер по усилению иммунитета астронавтов, которые будут работать с космической техникой. Он включает в себя правильное питание, контроль веса, регулярное закаливание, а также прохождение процедуры для оздоровления организма. Кроме того, в гостинице на космодроме ежедневно делают мокрую уборку, увлажняют воздух и проводят кварцевание номеров.
В мире
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:38