Новая версия браузера Opera для Android получила функции для покупки Bitcoin и Ethereum





Opera Software выпустила новую версию мобильного веб-браузера для операционной системы Google Android. Приложение содержит несколько улучшений и новых функций, в том числе дополнительные элементы управления сохранения данных, параметры для настройки места хранения автономных страниц и эффективный доступ к быстрому набору. Обновление уже доступно в Google Play: пользователи могут проверить список обновлений в онлайн-магазине.Владельцы Android Opera, у которых в прошлом были проблемы с использованием оффлайн-страниц из-за ограничений места на диске, теперь могут выбирать место хранения. Еще одна новая функция - автозаполнение для быстрого набора И последнее, но не менее важное: Opera Software встроила возможность покупки криптовалюты, включив поддержку веб-сайтов Web 3.0 с криптодоменами, а также .eth и .xyz с использованием IPFS. Юзеры из Европы, Австралии, Новой Зеландии и Гонконга были включены в число тех, кто может приобретать цифровую валюту.