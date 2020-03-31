Peugeot выпустила электрическую версию кроссовера 3008
Французская компания Peugeot представила электрическую версию своего популярного компактного кроссовера Peugeot 3008. Как сообщает пресс-служба производителя, в новинке используется не только ДВС, но еще и два электромотора с суммарной мощностью 300 л.с.
Примечательно, что наличие одного бензинового и двух электрических двигателей делают эту модификацию Peugeot 3008 самой мощной моделью в линейке французского бренда. Кроме того, указанную версию производитель собирается предложить покупателям в переднеприводном и полноприводном исполнении. При этом полноприводная конфигурация будет доступна только на гибридной версии автомобиля, а вот дизельная и бензиновая комплектации будут оснащены лишь системой переднего привода.
Отмечено, что в электрическом исполнении колеса задней оси кроссовера приводятся в движение с помощью двух электромоторов мощностью 83 кВт/ч. Построен новый гибрид на платформе ЕМР2, которая создавалась группой компаний PSA специальной для среднеразмерных и компактных моделей.
Примечательно, что наличие одного бензинового и двух электрических двигателей делают эту модификацию Peugeot 3008 самой мощной моделью в линейке французского бренда. Кроме того, указанную версию производитель собирается предложить покупателям в переднеприводном и полноприводном исполнении. При этом полноприводная конфигурация будет доступна только на гибридной версии автомобиля, а вот дизельная и бензиновая комплектации будут оснащены лишь системой переднего привода.
Отмечено, что в электрическом исполнении колеса задней оси кроссовера приводятся в движение с помощью двух электромоторов мощностью 83 кВт/ч. Построен новый гибрид на платформе ЕМР2, которая создавалась группой компаний PSA специальной для среднеразмерных и компактных моделей.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 11:36