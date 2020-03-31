Peugeot выпустила электрическую версию кроссовера 3008





Примечательно, что наличие одного бензинового и двух электрических двигателей делают эту модификацию Peugeot 3008 самой мощной моделью в линейке французского бренда. Кроме того, указанную версию производитель собирается предложить покупателям в переднеприводном и полноприводном исполнении. При этом полноприводная конфигурация будет доступна только на гибридной версии автомобиля, а вот дизельная и бензиновая комплектации будут оснащены лишь системой переднего привода.Отмечено, что в электрическом исполнении колеса задней оси кроссовера приводятся в движение с помощью двух электромоторов мощностью 83 кВт/ч. Построен новый гибрид на платформе ЕМР2, которая создавалась группой компаний PSA специальной для среднеразмерных и компактных моделей.