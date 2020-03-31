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Небоскрёб Empire State Building подсветили в честь медиков, борющихся с коронавирусом

Небоскреб Нью-Йорка - 102-этажный Empire State Building - теперь подсвечивается белым и красным световыми лучами в знак солидарности с медиками, которые участвуют в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает новостной портал ТАСС.


Согласно информации на официальном сайте Empire State Building, небоскрёб будет подсвечиваться до окончания борьбы с коронавирусной инфекцией. «Стандартную подсветку белого цвета сменит пульсирующий свет, символизирующий биение сердца всей Америки, шпиль мигает белым и красным в честь медицинских сотрудников и работников чрезвычайных служб, которые доблестно сражаются", - говорится в сообщении. Небоскреб является одним из самых популярных мест для посещения туристов в Нью-Йорке.

Он был построен в 1931 году. Его высота составляет 381 м (со шпилем - 443 м). Небоскреб - седьмое по данному показателю (высоте) здание в Нью-Йорке и шестое - в США. На данный момент в связи с распространением коронавируса закрыто для посещения. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, проводившего вычисления на основе информации от властей, в США больше 164,5 тыс. официально подтверждённых эпизодов заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 3 040 человек, 5 847 выздоровели.

Недавно доктор Джеймс Диас предположил, что осложнения со стороны легких, которые можно наблюдать у зараженных коронавирусом пациентов, являются следствием приёма препаратов от гипертонии.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 11:03

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