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Huawei при поддержке России готовит революцию в сети Интернет

Китайский техногигант Huawei предлагает Международному союзу связи заменить использующийся сегодня протокол связи TCP/IP новым стандартом. При поддержке крупных китайских операторов компания предлагает внедрение протокола New IP. Более того, данное предложение получило поддержку в России.
Huawei при поддержке России готовит революцию в сети Интернет

Как утверждает разработчик, новый протокол связи позволяет устранить ряд недостатков устаревшего TCP/IP, который был разработан почти полвека тому назад. При использовании нового стандарта, устройства, расположенные в разных странах, смогут напрямую взаимодействовать между собой, что существенно повысить скорость и надежность интернет-соединения. В России эта инициатива уже получила поддержку, однако у западных стран она вызывает некоторую обеспокоенность из-за возможного контроля за доступом граждан к Сети.

Сама же компания отмечает, что уже в 2021 году планируется проведение первых тестов работы протокола New IP. В Huawei подчеркивают, что работа над этим стандартом связи ведется исключительно с одной целью – привести связь к актуальным требованиям глобальной цифровизации. Эта разработка, утверждают китайские специалисты, позволит упростить применение передовых технологиях во многих областях, прежде всего в беспилотном транспорте и Интернете вещей.

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Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 10:43

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