Huawei при поддержке России готовит революцию в сети Интернет





Как утверждает разработчик, новый протокол связи позволяет устранить ряд недостатков устаревшего TCP/IP, который был разработан почти полвека тому назад. При использовании нового стандарта, устройства, расположенные в разных странах, смогут напрямую взаимодействовать между собой, что существенно повысить скорость и надежность интернет-соединения. В России эта инициатива уже получила поддержку, однако у западных стран она вызывает некоторую обеспокоенность из-за возможного контроля за доступом граждан к Сети.Сама же компания отмечает, что уже в 2021 году планируется проведение первых тестов работы протокола New IP. В Huawei подчеркивают, что работа над этим стандартом связи ведется исключительно с одной целью – привести связь к актуальным требованиям глобальной цифровизации. Эта разработка, утверждают китайские специалисты, позволит упростить применение передовых технологиях во многих областях, прежде всего в беспилотном транспорте и Интернете вещей.