Дуэйн Джонсон подтвердил слухи о создании сиквела «Форсаж: Хоббс и Шоу»





Дуэйн Джонсон отметил, что команда занимается тем, чтобы понять, в каком направлении развивать эту серию. Основная концепция сиквела «Форсаж: Хоббс и Шоу» пока не утверждена, но актер воодушевлен этой работой. Неизвестно, кто станет режиссером боевика и когда начнется съемочный процесс. Вероятнее всего, из-за пандемии коронавируса фильм выйдет в прокат не раньше, чем через два года.Первая серия «Форсаж: Хоббс и Шоу» представляет собой спин-офф, созданный в рамках фрашизы фильма «Форсаж». Премьера боевика состоялась летом прошлого года, в нем кроме Дуэйна Джонсона зрители могли увидеть Ванессу Кирби, Хелену Миррен, Джейсона Стэтхэма и Идриса Эльбу. Картина не смогла похвастаться такими кассовыми сборами, которые имели номерные эпизоды «Форсажа». Но, в мировом прокате боевик собрал свыше 750 миллионов долларов. При этом затраты на производство «Форсаж: Хоббс и Шоу» составили всего 200 миллионов.