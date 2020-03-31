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Инсайдеры показали, как Карнаж будет выглядеть в фильме "Веном-2"

В первой части «Венома» главный злодей Карнаж появляется во время сцены после титров. Он является самым главным антагонистом сиквела «Веном-2». Инсайдеры показали, как персонаж будет выглядеть в фильме.

Недавно в Сети появились снимки образа злодея Карнажа, роль которого исполняет Вуди Харрельсон, в фильме «Веном-2». Инсайдеры решили поделиться фотографиями с поклонниками. Карнаж является суперзлодеем из вселенной Marvel, в первый раз появившийся в киноленте «Веном-2».

Он представляет собой симбиот между паразитом инопланетного происхождения и заключенным Клетусом Кэсиди. На фотографиях он представлен в виде красного силуэта с большими белыми глазами. Также на снимках можно заметить красные руки, имеющие длинные пальцы и когти. Качество фотоснимков не самое лучшее, но фанаты вселенной смогли узнать главного злодея киноленты «Веном-2». Кинокартину выпустят на экраны 2 октября 2020 года. Но из-за эпидемии коронавируса производство фильма заморозили и премьера состоится немного позже.

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Культура
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 07:51

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