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ВЭБ.РФ и "Доктор рядом" запустили федеральный проект по бесплатной телемедицинской помощи

Госкорпорация развития ВЭБ.РФ и компания “Доктор рядом” объединили усилия в рамках запуска федерального проекта, нацеленного на обеспечение всех россиян бесплатной телемедицинской помощью. Обратиться за дистанционной консультацией жители России имеют возможность уже с 30 марта, пишет вэб.рф
ВЭБ.РФ и "Доктор рядом" запустили федеральный проект по бесплатной телемедицинской помощи

Особенность в том, что можно получить помощь не только от терапевта или педиатра, но и от специалистов основных узких специальностей. Проконсультироваться гражданам предлагается по широкому перечню вопросов, имеющих отношение к различным заболеваниям, а не исключительно к коронавирусу. Ключевая цель проекта, реализованного ВЭБ.РФ и “Доктор рядом”, это повышение на территории страны доступности медпомощи россиянам в период пандемии COVID-19.

На фоне затруднительной обстановки ряд уязвимых групп населения в РФ оказывается без постоянной медпомощи. Это касается страдающих от хронических заболеваний пациентов, пенсионеров, семей с детьми. За счет дистанционных консультаций гражданам обеспечат профессиональную поддержку в онлайн-формате, приоритет которого при нынешних обстоятельствах очевиден.

Пребывающий на должности председателя ВЭБ.РФ Игорь Шувалов обратил внимание, что из-за пандемии россиянам важно придерживаться самоизоляции. На фоне этого заметно увеличивается и потребность населения в дистанционных медуслугах. Новый подход позволит облегчить доступ к телемедицине. Уточняется, что общаться с гражданами будут только высококвалифицированные специалисты.

Получить помощь в удаленном режиме можно через специальное приложение для смартфонов, посредством сайта или же телефонной линии. К представителям узких специальностей придется записаться заранее, в то время как помощь педиатров и терапевтов носит круглосуточный формат. Бесплатная телемедицина жителям РФ будет предоставляться на протяжении месяца. Не исключено, что услугу продлят, но зависеть это будет от эпидемиологической ситуации. Шувалов обратил внимание, что на фоне пандемии отечественная система здравоохранения ориентирована на борьбу с ней. ВЭБ.РФ и “Доктор рядом” стремятся также оказать поддержку врачам, вынужденным противостоять COVID-19, предоставив эффективные и удобные инструменты для контакта с пациентами. За счет прилагаемых усилий авторы проекта надеются помочь гражданам сохранить здоровье в этот сложный период.

Гендиректор “Доктора рядом” Денис Швецов рассказал, что для запуска проекта пришлось задействовать не только собственные ресурсы, но и привлечь партнеров. Впоследствии планируется подключать больше сетей клиник, включая московские и региональные. Врачи охотно откликаются и сами присоединяются к предложенному формату, желая оказать помощь гражданам. Швецов убежден, что полученные знания и опыт пригодятся как медикам, так и пациентам даже после окончания пандемии. Для реализации проекта пришлось решить целый перечень важных задач, привлечь большое число врачей, усилить IT-структуру. Удалось добиться готовности платформы “Доктор рядом” к предстоящему увеличению нагрузки.

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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 17:13

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