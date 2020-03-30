Медики перечислили продукты, способные снизить риск рака
Медики назвали главные продукты, которые способны снизить вероятность развития рака. Эти пряности и специи имеются в наличии практически на каждой кухне.
Исследователи в области питания советуют в первую очередь обратить внимание на чеснок. В нем содержится достаточное количество фитонцидов, которые имеют бактерицидный, противопаразитарный и противогрибковый эффекты. Аллицин в его составе предотвращает развитие рака легких. Корица помогает эффективно стабилизировать количество сахара в крови, а также противодействовать мышечной и суставной болям. Эта специя минимизирует ущерб от свободных радикалов, а также способна замедлить процесс старения и снизить вероятность возникновения онкологии. Петрушку полезно употреблять для избавления от токсинов, а также для улучшения здоровья ротовой полости.
Диетологи советуют ввести в рацион шафран, чтобы бороться со старением кожи и менструальными болями. Ученые также доказали, что эта приправа борется с развитием рака печени. Имбирь поможет избавиться от проблем с пищеварением, а также сократит темпы появления злокачественных клеток.
Исследователи в области питания советуют в первую очередь обратить внимание на чеснок. В нем содержится достаточное количество фитонцидов, которые имеют бактерицидный, противопаразитарный и противогрибковый эффекты. Аллицин в его составе предотвращает развитие рака легких. Корица помогает эффективно стабилизировать количество сахара в крови, а также противодействовать мышечной и суставной болям. Эта специя минимизирует ущерб от свободных радикалов, а также способна замедлить процесс старения и снизить вероятность возникновения онкологии. Петрушку полезно употреблять для избавления от токсинов, а также для улучшения здоровья ротовой полости.
Диетологи советуют ввести в рацион шафран, чтобы бороться со старением кожи и менструальными болями. Ученые также доказали, что эта приправа борется с развитием рака печени. Имбирь поможет избавиться от проблем с пищеварением, а также сократит темпы появления злокачественных клеток.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:55