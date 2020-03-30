Компания LG отменила выпуск смартфонов G9 ThinQ





По словам источников, южнокорейская фирма LG решила отказаться от производства смартфонов G-серии. Это значит, что пользователи не увидят на полках магазинов не только LG G9 ThinQ, но и LG G10 с G9X ThinQ. Дело в том, что компания переориентировалась на флагманский сегмент рынка устройств с поддержкой 5G, на который бренд выйдет до конца первой половины 2020 года. Более того, девайсы G-серии отличались слабым процессором, который не оправдывал высокой цены.Сообщается, что LG вполне может возродить линейку "слайдеров" Chocolate. Один из первых представителей под названием VX8500 Chocolate вышел в продажу еще в 2006 году, завоевав любовь публики. С точки зрения технических характеристик, покупатели могут ожидать крупный 6,7–6,9-дюймовый экран и четырехмодульный объектив, который включает в себя 48-мегапиксельную основную камеру. В комплектации также представят аккумулятор емкостью 4000 мАч и процессор Snapdragon 765G, который имеется в Google Pixel 5 и Nokia 8.3.