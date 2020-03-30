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Эксперты назвали факты о ночных кошмарах

Эксперты назвали ряд фактов о ночных кошмарах, объяснив, зачем они необходимы и что может стать их причиной. Как выяснилось, подобные сновидения могут быть весьма полезными.

Американские исследователи отметили: кошмары возникают не из-за страха. Чаще всего их причиной становятся такие чувства, как вина, отвращение и боль потери. Невзирая на неприятные ощущения после таких сновидений, они способны принести облегчение. Мозг воспринимает накопившийся стресс, что положительно воздействует на психику, которая намного лучше обрабатывает подобные кристаллизованные переживания, а потому люди легче справляются с ними. Наряду с этим, эксперты подчеркнули, что важно отличать тяжёлые расстройства, депрессию, сопровождающиеся навязчивыми снами, от обыкновенных редко возникающих кошмаров.

Вообще пользу для организма приносят любые виды снов. Она заключается в росте клеток, уменьшении стрессовых последствий, укреплении иммунитета и нормализация давления. Примечателен и следующий факт: когда человек видит во сне страшные картинки, его мозг бодрствует. При этом двигательные способности тела снижаются, что является причиной ощущения паралича и беспомощности. Спровоцировать появление кошмаров могут как пища, съеденная перед отходом ко сну или фильмы ужасов, так и лекарственные препараты от давления, антидепрессанты, приём спиртных напитков и наркотиков.

Специалисты подчеркнули, что любой человек может повлиять на страшное сновидение, так как мозг в это время гиперактивен. Кроме того, можно уже после пробуждения изменить увиденный сюжет, использовав воображение. Также есть смысл записывать сны, в подробностях их восстанавливая, что поможет почувствовать себя лучше и выяснить, почему приснились именно такие картинки.

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Наука
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 16:38

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