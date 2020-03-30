«АвтоВАЗ» проводит до 80% виртуальных краш-тестов





Как сказал эксперт, представители корпорации применяют технологии виртуального моделирования для просчета аэродинамики, акустики или климат-контроля, а также жесткости, безопасности и долговечности кузова. Специалист отметил, что в виртуальном режиме осуществляется около 80-ти краш-тестов, а итоги экспериментов всегда констатируют расчеты.Деятель также рассказал, что виртуальную реальность для указанного тестирования перед началом производства использует не только компания «АвтоВАЗ», но и КАМАЗ. Кроме этого, она производит робототехнику.В настоящее время на 10 тысяч работников автогиганта приходится 23 роботизированные установки. В планах разработчиков к 2025 году выпустить 402 робота, а через 5 лет – 660.