BMW разработала водородную силовую установку





Согласно имеющимся данным, проект под названием i Hydrogen Next был реализован немецким брендом в тандеме с коллегами из Toyota. Среди первых получить такой агрегат может будущий BMW X5, но произойдет это через два года.В основе силовой установки стоит модуль eDrive пятой генерации, а также топливный элемент. Задействованы электрический преобразователь и пара баллонов, вмещающих 6 кг газообразного водорода при давлении 700 бар. Над электромотором располагается “батарея пиковой мощности”, которая повышает отдачу при разгоне с места и резком ускорении. Электрогенератор выдает 170 л.с., а в общей сложности двигатель может достигать 374 л.с.Предполагается, что новая технология с использованием водорода будет внедрена в топовые версии моделей X-семейства. Первые экземпляры X5, оснащенные указанной установкой, могут увидеть мир в 2022 году. В массовое производство авто с водородной силовой установкой могут поступить уже к 2025 году.