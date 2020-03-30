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Huawei планирует выпустить смарт-телевизор Vision Smart TV с выдвижной камерой

Компания Huawei недавно опубликовала первые тизерные изображения Vision Smart TV. Бренд планирует выпустить смарт-телевизор с выдвижной камерой к концу текущего года.

Днями ранее Huawei презентовала флагманскую линейку смартфонов P40, которые вскоре должны появиться на глобальном рынке. Чтобы подогреть интерес к новой продукции, китайская фирма решила поделиться тизером предстоящего "умного" телевизора Vision Smart TV. Изображения позволили пользователям оценить встроенную выдвижную камеру, которая станет доступной 8 апреля вместе с серией телефонов. Стоит отметить, что информацией о других технических характеристиках представители компании не поделились.

Сообщается, что объектив будет поддерживать видеозапись формата 1080p с частотой 30 кадров в секунду. Первые экземпляры телевизоров Vision Smart TV размером 65 и 75 дюймов появились в продаже в ноябре 2019 года. 75-дюймовый вариант устройства продается по цене 1830 долларов США, за которые владелец получит LED-панель на квантовых точках с частотой обновления 120 Гц и поддержкой формата 4K. Его работу обеспечивает 4-ядерный процессор Honghu 818, а также фирменная Harmony OS.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:15

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