Участники "Дома-2" Ирина Пингвинова и Дмитрий Чайков обменялись кольцами на "Яхте любви"





Участница проекта "Дом-2" Ирина Пингвинова снова не верит своему избраннику Дмитрию Чайкову. Она любит молодого человека, но считает, что на реалити-шоу его уже ничего не держит, ведь недавно появилась перспектива улететь в Китай и работать там по контракту. Дмитрий Чайков отправился гулять по городу в компании Майи Донцовой и Алексея Купина, тогда как девушка скучала на острове. Однако затем коллеги проектантов и вовсе решили разыграть Пингвинову.Подойдя к звезде реалити-шоу, они сообщили, что Дмитрий Чайков якобы в шортах и шлепках улетел в Москву. У Пигвиновой сразу же случилась истерика, телеведущие вынудили ее признаться в любви к избраннику, а затем и он сам появился, подарив возлюбленной сюрприз. В итоге молодые люди помирились и дали друг другу шанс на воссоединение.