Звезда "Дома-2" Саша Черно боится остаться на Сейшелах и не вернуться в Москву вовремя





В своем микроблоге в Instagram Александра Черно снова ответила хейтерам на упреки. Молодая мамочка отметила, что она вовсе не виновата в своем пребывании на Сейшельских островах, ведь от поездки нельзя было отказаться. В конце концов, добавила будущая мамочка, аудитория должна поблагодарить их с коллегами за то, что они работают для зрителей, а не упрекать проектантов, что они сами согласились на путешествие, в частности, беременная Черно.В последнее время Александра Черно в эфирах стала очень нервной, отмечают коллеги возлюбленной Иосифа Оганесяна. Она назвала "конченными" тех людей, которые во время карантина ездят за город и на шашлыки. Именно из-за таких граждан, отметила Черно, его могут продлить.