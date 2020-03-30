Глава Коми Сергей Гапликов поручил доплачивать медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом
Руководитель Республики Коми Сергей Гапликов поручил добавить к зарплатам медиков, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, денежные средства, суммы которых разнятся. Документ об этом подписал глава его администрации Михаил Порядин.
Так, размер денежной надбавки врачам скорой помощи – 37 220 рублей, фельдшерам и медицинским сёстрам – 18 610 рублей. Остальному персоналу, который обеспечивает оказание неотложной медпомощи пациентам, инфицированным COVID-19, предусматривается по 9 305 рублей стимулирующих выплат.
Платежи будут производиться за фактически отработанное время, исходя из расчёта месячной нормы часов работы на каждую ставку.
Так, размер денежной надбавки врачам скорой помощи – 37 220 рублей, фельдшерам и медицинским сёстрам – 18 610 рублей. Остальному персоналу, который обеспечивает оказание неотложной медпомощи пациентам, инфицированным COVID-19, предусматривается по 9 305 рублей стимулирующих выплат.
Платежи будут производиться за фактически отработанное время, исходя из расчёта месячной нормы часов работы на каждую ставку.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 15:52