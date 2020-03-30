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Звезда "Дома-2" Александра Черно заподозрила Степана Меньщикова и Ангелину Монах в обмане

Звезда проекта "Дом-2" Александра Черно заподозрила своих коллег Степана Меньщикова и его возлюбленную Ангелину Монах в обмане. По словам избранницы Иосифа Оганесяна, она может предоставить доказательства, причем уже успела озвучить их в эфире.
Звезда "Дома-2" Александра Черно заподозрила Степана Меньщикова и Ангелину Монах в обмане

Участница проекта "Дом-2" Александра Черно еще с самого прихода Степана Меньщикова и Ангелины Монах невзлюбила своих коллег. По ее мнению, они не стоят внимания, как и Николай Должанский и Екатерина Богданова. Последние, отметила Черно, только играют пару, на самом деле они являются фриками, не строят любовь, а просто занимают место на проекте, чтобы получать деньги.

Той же стратегии, отметила Александра Черно, придерживаются и Степан Меньщиков с избранницей. Несмотря на то, что все проектанты на данный момент находятся на яхте, она видела, как беременная возлюбленная шоумена якобы лежала на животе. Эти слова сразу же подхватили хейтеры, которые не устают повторять, что пара обманывает аудиторию, а на самом деле не ждет ребенка.

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Добавил: Joker Сегодня, 15:48

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