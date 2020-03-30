Астрофизики: Моча космонавтов поможет строительству базы на Луне
Норвежские астрофизики сообщили, что моча космонавтов поможет строительству базы на Луне. Дело в том, что её можно использовать в качестве пластификатора для бетонного раствора.
Доставка килограмма полезных материалов на Луну требует от космических агентств несколько десятков тысяч долларов. Поэтому многие ученые мира пытаются минимизировать расходы с помощью необычных технологий и использования сырья, которое доступно на спутнике. Сюда относятся и продукты жизнедеятельности самих астронавтов, вроде мочевины. Исследователи из норвежского Университетского колледжа Эстфолла говорят, что урина может использоваться в создании бетона.
Этот продукт придется производить непосредственно на Луне, что делает мочевину идеальным веществом для пластификации бетонной смеси. Строительный материал на основе реголита и с высокой пластичностью считается прочнее и надежнее. Лунный грунт может послужить сырьем для специализированных 3D-принтеров, прототипы которых уже показали себя с лучшей стороны. Итоги эксперимента продемонстрировали, что таким образом можно получать качественный бетон.
Доставка килограмма полезных материалов на Луну требует от космических агентств несколько десятков тысяч долларов. Поэтому многие ученые мира пытаются минимизировать расходы с помощью необычных технологий и использования сырья, которое доступно на спутнике. Сюда относятся и продукты жизнедеятельности самих астронавтов, вроде мочевины. Исследователи из норвежского Университетского колледжа Эстфолла говорят, что урина может использоваться в создании бетона.
Этот продукт придется производить непосредственно на Луне, что делает мочевину идеальным веществом для пластификации бетонной смеси. Строительный материал на основе реголита и с высокой пластичностью считается прочнее и надежнее. Лунный грунт может послужить сырьем для специализированных 3D-принтеров, прототипы которых уже показали себя с лучшей стороны. Итоги эксперимента продемонстрировали, что таким образом можно получать качественный бетон.
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:42