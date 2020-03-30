Астрофизики: Моча космонавтов поможет строительству базы на Луне





Доставка килограмма полезных материалов на Луну требует от космических агентств несколько десятков тысяч долларов. Поэтому многие ученые мира пытаются минимизировать расходы с помощью необычных технологий и использования сырья, которое доступно на спутнике. Сюда относятся и продукты жизнедеятельности самих астронавтов, вроде мочевины. Исследователи из норвежского Университетского колледжа Эстфолла говорят, что урина может использоваться в создании бетона.Этот продукт придется производить непосредственно на Луне, что делает мочевину идеальным веществом для пластификации бетонной смеси. Строительный материал на основе реголита и с высокой пластичностью считается прочнее и надежнее. Лунный грунт может послужить сырьем для специализированных 3D-принтеров, прототипы которых уже показали себя с лучшей стороны. Итоги эксперимента продемонстрировали, что таким образом можно получать качественный бетон.