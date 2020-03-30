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«У них мужиков, что ли, нет?»: Алексей Панин не понимает любви красивых женщин к нему

Алексей Панин в ходе посещения авторского проекта Дмитрия Гордона рассказал ему о личной жизни, обрушившись с критикой на самого себя. Актер не понимает, что в нем находят красивые женщины.
«У них мужиков, что ли, нет?»: Алексей Панин не понимает любви красивых женщин к нему

В ходе передачи артист ответил на ряд вопросов телеведущего. Выяснилось, что он часто спрашивает у самого себя, как он способен притягивать красивых дам, ведь относится к себе не самым лучшим образом. По словам Алексея Панина, в зеркале он видит «тощего, страшного, уродливого» мужчину.

Также знаменитость вспомнил об одной из своих бывших избранниц, назвав ее «очень красивой». При этом он не понимает, что тогда в нем нашла жена. Как отметил деятель кино, его нынешняя девушка так же является симпатичной, но он все равно не осознает привязанности представительниц прекрасного пола к нему. Своих коллег по съёмкам актер воспринимал как сексуальных объектов и хотел вступить с ними в интимную связь.

Ранее Панин попросил прощения у жителей Украины за войну с РФ. В своей публикации, размещенной в Instagram, артист написал, что скучает по Киеву и Ирине Билык, с которой в свое время сотрудничал. Сейчас представитель шоу-бизнеса жалеет о событиях, происходящих на территории соседней страны.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:35

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