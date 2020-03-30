Представлен смартфон Samsung Galaxy M11 с тройной камерой





Недавно опубликованные пресс-рендеры показывают, что Samsung Galaxy M11 будет иметь небольшое отверстие в левом верхнем углу, предназначенное для селфи-камеры на 8 Мп. Аппарат станет доступен в голубом, фиолетовом и черном цветах. Смартфон оснащается процессором Snapdragon 450, а также 3 Гб ОЗУ и 32 Гб флэш-памяти. ЖК-дисплей HD+ имеет диагональ 6,4 дюйма при разрешении 1560 x 720 точек. Датчики тройной основной камеры на 13, 2 и 5 Мп располагаются вертикально, а рядом производитель разместил светодиодную вспышку.Батарея на 5000 мАч поддерживает 15-ваттную быструю зарядку. Габариты Samsung Galaxy M11 составляют 161,4 х 76,3 х 9,0 мм, а весит гаджет 197 г.