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Представлен смартфон Samsung Galaxy M11 с тройной камерой

Компания Samsung провела официальную презентацию бюджетного Galaxy M11, способного похвастаться большим дисплеем и тройной основной камерой. Смартфон уже числится в базах данных Wi-Fi Alliance, а также Google Play Console, но дата поступления на рынки пока не озвучивается.

Недавно опубликованные пресс-рендеры показывают, что Samsung Galaxy M11 будет иметь небольшое отверстие в левом верхнем углу, предназначенное для селфи-камеры на 8 Мп. Аппарат станет доступен в голубом, фиолетовом и черном цветах. Смартфон оснащается процессором Snapdragon 450, а также 3 Гб ОЗУ и 32 Гб флэш-памяти. ЖК-дисплей HD+ имеет диагональ 6,4 дюйма при разрешении 1560 x 720 точек. Датчики тройной основной камеры на 13, 2 и 5 Мп располагаются вертикально, а рядом производитель разместил светодиодную вспышку.

Батарея на 5000 мАч поддерживает 15-ваттную быструю зарядку. Габариты Samsung Galaxy M11 составляют 161,4 х 76,3 х 9,0 мм, а весит гаджет 197 г.

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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:28

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